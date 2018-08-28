Энергорынок может заплатить за модернизацию на Дальнем Востоке около 200 млрд рублей

28.08.18 16:48

© РИА Новости. Владимир Первенцев

28 августа. Interfax-Russia.ru - Нагрузка на рынок после появления новой надбавки к цене для модернизации энергообъектов на Дальнем Востоке составит около 200 млрд руб., привел предварительную оценку Минэнерго замминистра Вячеслав Кравченко в разговоре с "Интерфаксом".

Речь идет о нагрузке на энергорынок примерно в 200 млрд руб. за весь период действия надбавки.

По словам замминистра, предложение о введении новой надбавки для модернизации энергообъектов на Дальнем Востоке было озвучено на заседании президентской комиссии и не встретило возражений. "Возражений нет - будем ее использовать", - сказал В.Кравченко.

Отвечая на вопрос о потенциальных льготах для компаний, которые будут использовать газовые турбины российского производства, он ответил, что этот вопрос еще будет обсуждаться. "Я думаю, что мы вопрос по льготам еще пообсуждаем с коллегами", - сказал замминистра, пояснив, что своя позиция по этому вопросу также есть у Минпромторга.

По его словам, работу над документами, которые определят условия модернизации, планируется завершить в сентябре. "В докладе президенту министр обозначил срок, что мы всю работу закончим в сентябре. Поэтому я уверен, что мы в сентябре можем закончить все дискуссии по этому документу", - ответил В.Кравченко на вопрос о сроках, когда работа над деталями механизма модернизации, изложенными в проекте постановления правительства, должна завершиться.

Ведомство сохраняет ожидания по срокам проведения отбора - ноябрь этого года, и по объему отбора - залповый, на три года.

В рамках дискуссий касательно механизма модернизации в российской энергетике ведомство ранее предложило постепенно доводить локализацию производства до 100% к 2025 году. Соответствующая инициатива обсуждалась в понедельник на заседании президентской комиссии по ТЭК, сообщали источники "Интерфакса", знакомые с ходом заседания.

Требуемый уровень использования отечественного оборудования в проектах модернизации энергетических мощностей будет увеличен до 100% к 2025 году - такие сроки рассматривались на заседании президентской комиссии по ТЭК в понедельник, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомые с ходом обсуждения. Один из собеседников агентства уточнил, что ранее ведомства и участники рынка обсуждали в этом плане 2022 год, но сошлись на том, что это слишком ранний срок.