Группа ВИС обсуждает с новосибирскими властями новые условия проекта по сортировке мусора

28.08.18 17:00

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 августа. Interfax-Russia.ru - Группа "ВИС" в сентябре планирует обсудить с правительством Новосибирской области изменения концепции "мусорной концессии", в рамках которой планируется построить в областном центре два мусоросортировочных комплекса, сообщил начальник управления по реализации проектов Группы "ВИС" Александр Исаков "Интерфаксу" в кулуарах форума "Технопром-2018" в Новосибирске во вторник.

"Внутри нашей организации происходит обсуждение предложений, которые выдвинула рабочая группа Новосибирской области (...) Думаю, что до конца сентября мы вернемся со своим предложением", - сказал А.Исаков.

Он добавил, что одна из инициатив региона - сократить срок концессию с 40 до 25 лет, а также уменьшить стоимость строительства двух мусоросортировочных комплексов.

Врио министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова подтвердила "Интерфаксу", что в настоящее время обсуждается пересмотр условий по сроку заключения концессии и стоимости строительства заводов.

"Сейчас решается вопрос по выбору участка. Как только он будет окончательно решен, проект войдет в активную стадию", - сказала О.Молчанова.

Конкурс еще не объявлен, однако, по словам О.Молчановой, этот вопрос должен решиться в течение месяца.

Ранее сообщалось, что врио новосибирского губернатора Андрей Травников официально объявил о выходе региона из соглашения о строительстве двух мусоросортировочных комплексов. При этом А.Травников считал необходимым обобщить предложения и замечания, поступившие от депутатов, представителей общественности и других членов рабочей группы, занимавшейся проектом.

Ранее экс-губернатор региона Владимир Городецкий поручил приостановить работы по реализации концессионного соглашения с ООО "Экология-Новосибирск" (входит в группу "ВИС"), в рамках которых предстояло построить два мусоросортировочных комплекса в селах Верх-Тула и Раздольное.

Первоначально планировалось построить два мусоросортировочных завода для бытовых отходов мощностью 400 тыс. тонн каждый, два полигона захоронения мощностью по 297,2 тыс. тонн и всю необходимую инфраструктуру. Строительство комплексов планировалось выполнить за счет средств концессионера - порядка 6,5 млрд рублей.