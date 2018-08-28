Бронзовую кадильницу XII века нашли на раскопках в Великом Новгороде

28.08.18 17:17

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 августа. Interfax-Russia.ru - Археологи на раскопках в Великом Новгороде нашли кадильницу XII века, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ).

"Бронзовая кадильница обнаружена на базовом для Новгородской археологической экспедиции Троицком раскопе в культурном слое второй половины XII века. Она была найдена на остатках усадьбы новгородцев, имевших высокий социальный статус", - сказал собеседник агентства.

Состояние раритета ученые оценили как очень хорошее. "Кадильница сохранилась почти полностью. Кроме этого, обнаружены фрагменты цепочек, на которых ее носили или подвешивали", - добавили в ГМЗ. Специалисты пока затрудняются сказать, была ли кадильница храмовой или висела перед домашними иконами в богатой усадьбе.

Ученые назвали находку уникальной. "Таких церковных предметов и такой сохранности на раскопках в Великом Новгороде до сих пор не находили", - сообщили в ГМЗ.

В настоящее время раритет находится в лаборатории музея. Впоследствии вместе с другими археологическими находками он поступит в фонды ГМЗ и, возможно, будет экспонироваться на музейных выставках.

Троицкий раскоп расположен к югу от кремля в историческом центре Великого Новгорода. Работы на нем ученые ведут с 1973 года. Раскоп дал ученым тысячи ценных находок. В их числе - уникальная "Псалтирь", древнейший в мире памятник славянской письменности (рубеж X-XI веков), а также более 450 древнерусских берестяных грамот.

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