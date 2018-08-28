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28.08.18 17:20

Большинство городского населения обеспечат чистой питьевой водой к концу 2024 года - Минприроды

© РИА Новости. Максим Богодвид
28 августа. Interfax-Russia.ru - В рамках нацпроекта "Экология", планируется модернизировать системы водоснабжения, что позволит обеспечить большую часть городского населения чистой питьевой водой, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании по вопросам экологической безопасности СКФО в Магасе (Ингушетия).

"По прогнозу нашего соисполнителя, Минстроя России, к концу 2024 года мы обеспечим более 90% городского населения чистой питьевой водой", - сказал Д.Кобылкин.

По его словам, нацпроектом предусмотрена модернизация систем водоснабжения с использованием новейших технологий водоподготовки, включая разработки оборонно-промышленного комплекса.

Глава ведомства, добавил, что к 2024 году предполагается провести экологическую реабилитацию водных объектов на площади свыше 23 тысяч гектаров, очистить 9 тысяч км берегов.

В ходе совещания глава Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сообщил, что республика ежегодно оказывается в лидерах в стране по проведению масштабных экологических акций.

"По итогам проведенной работы за последние годы наша республика уже второй год подряд (2016, 2017 годы) является победителем крупнейшей экологической акции в стране "Вода России ", постоянно занимает лидирующие позиции по числу участников Всероссийских экологических субботников "Зеленая Россия" и "Зеленая весна", - сказал Ю.-Б. Евкуров.

По его словам, столица Ингушетии Магас вошла в четверку самых экологичных городов в официальном рейтинге Минприроды России.

В майском указе президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" вопросы экологического развития страны и решения актуальных экологических проблем стоят на особом месте.

"В рамках выполнения данного указа в регионе разрабатывается национальный проект по направлению "Экология", призванный обеспечить ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, создать условия для вторичной переработки отходов, запрещенных к захоронению, экологического оздоровления водных объектов, повышения качества питьевой воды для населения, сохранения биологического разнообразия", - сообщил ингушский лидер.

При этом он отметил, что власти республики направили соответствующие предложения для включения в национальный проект "Экология", реализация которых позволит полностью ликвидировать все несанкционированные свалки региона, а также решить все существующие экологические проблемы.

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