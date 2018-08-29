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29.08.18 08:23
Путин озвучит в телеобращении свою позицию по пенсионному вопросу
До этого по поводу внесения корректив в законодательство страны В.Путин выступал с заявлением всего один раз - в мае 2000 года, когда сразу после вступления в должность президента РФ вносил в парламент пакет законопроектов, связанных с изменением принципов формирования Совета Федерации, порядка отстранения от должности руководителей регионов, роспуска законодательных собраний и нижестоящего уровня власти.
Как пояснил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этот раз формат телеобращения обусловлен резонансным характером темы пенсионной реформы, в частности, увеличения пенсионного возраста.
"Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения", - сказал он.
Во вторник на совещании в Омске по социально-экономическим вопросам глава государства заметил, что внимательно следит за ходом дискуссии вокруг повышения пенсионного возраста. "У меня сложилось свое мнение по этому кругу вопросов. Я в ближайшее время, возможно, прямо завтра свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", - сказал В.Путин.
Федеральные телеканалы уже анонсируют выступление главы государства в 12.00 в среду.
Между тем, во вторник президент вкратце обрисовал свое видение того, как должны осуществляться эти изменения.
В частности, В.Путин напомнил, что решения по пенсионному законодательству будут касаться судеб миллионов людей, и поэтому они должны быть справедливыми.
"К этим вопросам нужно подходить неформально, взвешенно и осторожно", - подчеркнул глава государства. По его словам, "нужно иметь в виду разные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди".
"Именно такое человеческое измерение должно присутствовать в предлагаемых нормах законопроекта (о пенсионной реформе)", - отметил В.Путин.
Он также высказался за опережающее принятие решений, связанных с соблюдением интересов граждан при проведении пенсионной реформы.
"Все решения, связанные с соблюдением интересов граждан, прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи и социальной защиты, должны приниматься с опережением. Мы не можем руководствоваться известным принципом "короля-солнца" Людовика XIV, который как-то сказал: "После меня хоть потоп", - пояснил В.Путин свою мысль.
Вместе с тем президент отметил, что правительство "при подготовке законопроекта по пенсионной реформе руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами".
В.Путин обратил внимание на дискуссию, развернувшуюся в обществе, по вопросу о пенсионных изменениях, назвав такую реакцию абсолютно ожидаемой. "Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста - а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе - крайне важна и чувствительна. И вряд ли кому-то может понравиться", - добавил глава государства.
В.Путин высказывался по теме возможного повышения пенсионного возраста и раньше.
Так, 20 июля, на следующий день после принятия Госдумой в первом чтении законопроекта о пенсиях, президент заметил, что без решения вопроса, связанного с изменениями в пенсионной системе, обойтись нельзя, поскольку есть опасность, что для этой системы или бюджета наступят тяжелые последствия, из-за которых доходы пенсионеров всегда будут низкими.
Он пообещал отнестись к вопросу пенсионных изменений самым серьезным образом. "Прежде всего, чтобы обеспечить интересы граждан и сегодня, и на длительную перспективу так, чтобы у нас была стабильная, надежная ситуация и в экономике, и в социалке, в том числе в пенсионной системе", - сказал он.
В.Путин также признался, что ему самому не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста. "И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", - сказал В.Путин.
При этом он призвал основываться не на эмоциях, а на реальных оценках экономики и социальной сферы, а также перспективах их развития.
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