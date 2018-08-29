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29.08.18 08:45

Нападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десятка, они забрасывали часовых камнями

© РИА Новости. Ольга Балашова
29 августа. Interfax-Russia.ru - Около десяти человек напали на воинский эшелон в Забайкальском крае, они забрасывали часовых камнями, не реагируя на их предупредительные выстрелы, сообщает Главное военное следственное управление СКР.

Предварительно установлено, что личный состав и военная техника войсковой части 28331 в составе воинского эшелона следовали на полигон "Цугол" для участия в учениях. Около 22 часов железнодорожный состав остановился на станции Петровский завод Петровск-Забайкальского района Забайкальского края. Для охраны эшелона был выставлен караул.

Примерно в первом часу ночи около десяти человек приблизились к воинскому эшелону и стали забрасывать часовых камнями. Военнослужащие предупредили их о том, что могут открыть огонь, и сделали предупредительные выстрелы, но неизвестные продолжали приближаться к поезду.

"В результате применения оружия один из нападавших получил ранения, от которых скончался. Установлено, что погибший, ранее судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа военного следственного отдела СКР по гарнизону Сосновый Бор. На помощь военным следователям привлечены криминалисты из военного следственного управления СКР по Восточному военному округу.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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