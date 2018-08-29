Финансирование государственной программы Забайкальского края о социальной поддержке увеличено до 57 млн рублей

29.08.18 08:52

© РИА Новости. Михаил Фомичев

29 августа. Interfax-Russia.ru - Финансирование государственной программы Забайкальского края о социальной поддержке граждан, ранее рассчитанной до 2020 года, увеличится на 9,5 млн рублей - до 57 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба главы региона.

"Это связано с продлением срока реализации программы до 2021 года, для ее реализации привлекаются средства федерального бюджета в размере 15 млн рублей и средства Пенсионного фонда РФ в общем объеме 36 млн рублей", - говорится в сообщении.

С учетом изменений больше средств будет потрачено на поддержку детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и на развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.