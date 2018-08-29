Дороги в десяти районах Приморья остаются затопленными паводком

29.08.18 09:02

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 августа. Interfax-Russia.ru - Дорожные службы Приморья продолжают восстанавливать трассы, затопленные ливнями, требуется ремонт дорог в десяти центральных и южных районах края.

"Ремонтные бригады восстанавливают проезд на дорогах Уссурийского городского округа, наиболее пострадавшего от паводка. Здесь по-прежнему нет сообщения с селом Кроуновка", - сообщает в среду администрация Приморья.

Работы ведутся в Октябрьском, Пограничном, Кавалеровском, Яковлевском, Хорольском, Шкотовском, Михайловском и Ханкайском районах.

При этом уточняется, что Шкотовском районе размыло опоры моста на подъезде к селам Центральное и Новороссия, в Ханкайском районе нет подъезда к селу Комиссарово. В Ольгинском районе высокий уровень воды не дает рабочим приступить к ремонту временного моста на дороге в село Фурманово.

"Восстановительные работы в муниципалитетах, где в настоящий момент проезда нет, могут быть начаты сразу после того, как сойдет вода", - отмечается в сообщении.

За прошедшие сутки спад воды позволил восстановить транспортное сообщение с селами Тигровый и Фридман Партизанского района, Троицкое Ханкайского района и Загорное Яковлевского района Приморского края.

Специалисты и техника продолжают работать на тех участках дорог, где спала вода.

Как сообщалось, Приморье оказалось под влиянием тропических тайфунов Soulik и Cimaron. Они принесли в регион дожди, ветер и волны. В некоторых районах выпало более месячной нормы осадков. Ливни привели к резкому подъему уровня воды в реках. В Надеждинском, Михайловском, Октябрьском, Черниговском районах, Уссурийском городском округе был введен режим ЧС.