Чиновник предстанет перед судом в Приморье за махинации с квартирами для нуждающихся в переселении

29.08.18 09:00

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 августа. Interfax-Russia.ru - Прокуратура города Артем Приморского края передала в суд дело в местного чиновника и трех риэлтеров, обвиняемых в махинациях на 10 млн руб. с квартирами, предназначенными для переселения нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Обвинение фигурантам дела предъявлено по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество), ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Один из фигурантов - бывший муниципальный служащий, кроме этого, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 ч. 1 УК РФ), сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, преступления совершены в составе организованной группы, состоявшей из трех местный жителей, занимавшихся риэлтерской деятельностью, и муниципального служащего администрации Артемовского городского округа. Служебная деятельность чиновника была связана с учетом и распределением жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Согласно распределенным ролям, чиновник отвечал за подготовку и подписание необходимых документов со стороны администрации города, его соучастники занимались поиском социально неблагополучных лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Так, в течение 2015 и 2016 годов фигуранты приобрели право собственности на три квартиры, которые подлежали выдаче нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа".

Преступными действиями участников группы бюджету города и потерпевшим причинен ущерб общую на сумму свыше 10 млн рублей.

В ходе следствия в обеспечительных целях на все три квартиры наложен арест.

В настоящее время материалы дела направлены прокурором в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.