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29.08.18 09:12

Цены на топливо в крупнейших аэропортах Сибири и Дальнего Востока снизились

© РИА Новости. Виталий Аньков
29 августа. Interfax-Russia.ru - Цены на авиакеросин в пяти крупнейших аэропортах Сибири и Дальнего Востока в августе снизились в среднем на 2,5%, следует из материалов Росавиации.

В новосибирском аэропорту "Толмачево", где действуют два топливных оператора ("Газпромнефть-Аэро Новосибирск" и "Новапорт-ГСМ") цены упали на 1,6% - почти до 43,7 тыс. рублей (здесь и далее - без НДС) за тонну. Теперь цена топлива у этих операторов отличается на 10 рублей, тогда как ранее разница составляла 1 рубль.

В красноярском аэропорту "Емельяново" зафиксирована существенная динамика снижения - на 5,8%, до 44,3 тыс. рублей за тонну (оператор - "РН-Аэро").

Топливный оператор в аэропорту Иркутска - "ТЗК Иркутск" - сохранил цену на отметке 49,5 тыс. рублей за тонну. Другой оператор в этом аэропорту - "ВСТК" - снизил ее на 4,1%, до 44,1 тыс. рублей за тонну.

Операторы в хабаровском аэропорту "Новый" ("Хабаровский аэропорт" и "ТЗК-Аэро") снизили цены синхронно на 3,6% - до 46,4 тыс. рублей.

Два из трех операторов аэропорта "Кневичи" (Владивосток) понизили цены: "РН-Аэро" на 4,5% (до 49,7 тыс. рублей), "ТЗК ДВ" - на 0,7% (до 49,5 тыс. рублей). Третий оператор - "Аэрофьюэлз Камчатка" - цены не менял, сохранив их на уровне 55,2 тыс. рублей - это максимальное значение среди аэропортов-"миллионников" на востоке страны.

Вместе с тем, стоимость топлива в аэропорту г.Мирный (Якутия) у единственного заправщика - "Мирнинского авиапредприятия" (входит в "АЛРОСА" (MOEX: ALRS)) - подскочила на 26,6% - до 68,85 тыс. рублей.

"Топливо мы закупаем один раз и на долгий срок. Очень длительное время у нас не было повышения цены. Поэтому и заметен такой резкий рост. Сейчас наша компания закупила топливо по более высокой цене, и цена реализации топлива, соответственно, тоже выросла", - пояснил "Интерфаксу" заместитель командира "Мирнинского авиапредприятия" Владимир Ворошило.

Также скачок цен на авиакеросин зафиксирован в малых аэропортах Красноярского края, обслуживаемых ФКП "Аэропорты Красноярья" - "Туруханск", "Подкаменная Тунгуска", "Кодинск" и "Северо-Енисейск". Здесь рост цен составил от 27,8% до 37,7%, теперь топливо стоит от 49,7 тыс. до 56,1 тыс. рублей за тонну. Представитель предприятия во вторник не пояснил агентству причину резкого роста цен.

Кроме того, на Камчатке ООО "Компания Солнечный ветер" подняло цену на топливо в аэропорту села Оссора (на 19,9%, до 73,7 тыс. рублей за тонну), а ОАО "Камчатское авиапредприятие" - в аэропорту села Пахачи (на 15,4%, до 72,2 тыс. рублей за тонну).

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