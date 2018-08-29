Схема газоснабжения Находкинского городского округа в Приморье будет скорректирована

29.08.18 09:23

© РИА Новости. Сергей Пятаков

29 августа. Interfax-Russia.ru - Схема газоснабжения Находкинского городского округа (Приморский край), предусматривающая газификацию жилого массива и котельных, будет скорректирована.

Как сообщает в среду пресс-служба администрации Приморья, вопрос газификации Находкинского округа обсуждался во вторник на совещании под руководством первого вице-губернатора Александра Костенко.

Действующая схема газоснабжения округа до 2025 года была разработана в 2011 году, в настоящее время проходит корректировку.

По словам директора краевого департамента энергетики Аллы Фортун, приведенным в сообщении, сегодня отсутствуют актуализированные данные об объемах сетевого газа, который в ближайшей перспективе потребуется Находке.

В частности, речь идет о котельных, которые сегодня работают на мазуте - их перевод на газ экономически целесообразен.

А.Костенко подчеркнул: инициатором газификации должны быть именно городские власти. Газпром готов вести газ, но нужен четкий заказ на объемы, говорится в сообщении.

Первый вице-губернатор поставил задачу администрации Находкинского городского округа - к 1 октября предоставить официальную заявку на требуемые объемы газа в краевой департамент энергетики.

В настоящее время в Приморье составлен план-график подключения к газу городов и районов. Так, в декабре планируется перевод на газ пяти котельных в Уссурийске, далее следуют город Артем, Надеждинский район и Дальнереченск.