Семеро предполагаемых организаторов нелегальной миграции задержаны в Красноярске

29.08.18 09:57

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29 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники ФСБ совместно с оперативниками краевой полиции и бойцами Росгвардии провели в Красноярске спецоперацию по задержанию подозреваемых в организации незаконной миграции.

По информации пресс-службы регионального УФСБ, задержаны семь жителей Красноярска, подозреваемых в незаконной легализации выходцев из стран Центрально-Азиатского региона на территории края.

"По адресам проживания членов группировки, а также в используемых ими нежилых помещениях изъято свыше 80 различных поддельных печатей подразделений по вопросам миграции МВД России, нотариальных контор, ЗАГСов, налоговой службы, государственных органов ряда государств СНГ, штампов контрольно-пропускных пунктов пограничной службы", - говорится в сообщении.

Кроме того, оперативники обнаружили более 100 незаполненных бланков миграционных карт и уведомлений о постановке на миграционный учет, около 200 фиктивных договоров о трудоустройстве иностранных граждан.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по краю сообщает, что полицейские задержали микроавтобус с мигрантами, за рулем которого находился один из подозреваемых.

В отношении пяти злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до 7 лет.

Известно, что только за текущий год они нелегально поставили на миграционный учет более 500 человек.

В настоящее время трое подозреваемых находятся под арестом, еще один - под домашним арестом.