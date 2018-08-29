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29.08.18 10:09

Строительство нового терминала в аэропорту "Толмачево" будет вестись в 2 очереди

© РИА Новости. Александр Кряжев
29 августа. Interfax-Russia.ru - Строительство нового терминала в аэропорту "Толмачево" будет вестись в два этапа, сообщил гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич на форуме "Технопром-2018" в Новосибирске в среду.

"Как вы знаете, наши акционеры открыли программу строительства нового терминала со всеми трансферными технологиями, порядка 15 млрд рублей. В два этапа, первый этап - порядка 10 млрд рублей", - сказал он на одном из "круглых столов" форума.

При этом, отметил он, предполагается, что доля трансферных пассажиров в текущем году составит 22% от общего пассажиропотока в 6 млн человек, а в 2030 году на трансферных пассажиров будет приходиться половина пассажиропотока аэропорта.

Как сообщалось, "Новапорт" принял решение не перестраивать существующий, а строить новый терминальный комплекс площадью около 100 тыс. кв. м. Изначально руководство аэропорта планировало объединить к 2022 году два существующих терминала внутренних и международных линий путем застройки межтерминального пространства. Решение отказаться от этих планов связано с новыми технологиями и требованиями к обслуживанию растущего пассажиропотока, в том числе по трансферному пассажиропотоку.

В интервью "Интерфаксу" в середине июня Е.Янкилевич сообщал, что пассажиропоток аэропорта "Толмачево" в 2023 году ожидается на уровне 9 млн человек, что в 1,5 раза больше по сравнению с прогнозируемым показателем на текущий год.

"Конечно, обеспечивать такие объемы без соответствующей инфраструктуры невозможно, поэтому в планах - строительство нового терминального комплекса, расширение грузового терминала. Что-то в полном объеме будет завершено к 2020 году, что-то как раз будет готово к 2023 году. Если говорить о пассажирском терминале, то, скорее всего, в полном объеме с максимальной пропускной способностью с заделом на последующие 10 лет он заработает к 2022 году", - пояснил он.

Предполагается, что конструкция нового терминала позволит при росте пассажиропотока увеличивать крылья здания, галереи, стерильные зоны. Стоимость строительства 1 кв. м терминальных комплексов вместе с современным оборудованием обходится в 150-200 тыс. рублей. "Терминал "Толмачево" должен обслуживать после сдачи в эксплуатацию около 10-12 млн пассажиров, это 90-100 тыс. кв. м", - сказал Е.Янкилевич.

Аэропорт "Толмачево" входит в холдинг "Новапорт", является одним из крупнейших в РФ по пассажиропотоку. В 2017 году увеличил пассажиропоток на 22% - до 5 млн человек.

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