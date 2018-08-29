Тюменская область активно внедряет цифровые технологии в производство - власти

29.08.18 10:14

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 августа. Interfax-Russia.ru - Тюменская область активно внедряет цифровые технологии в производственные процессы, сообщила пресс-служба главы региона со ссылкой на врио губернатора Александра Моора.

"Цифровые технологии - уже не завтрашний, а сегодняшний день. В Тюменской области активно идет процесс их внедрения", - заявил А.Моор.

Так, по его словам, единые информационные системы действуют в регионе в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, ЖКХ, транспорта. "Цифровые технологии проникают во все сферы. Наши флагманы - такие, как "Роснефть", СИБУР, "Сургутнефтегаз" - также делают заметные шаги в направлении цифровизации. Компании внедряют их в свою деятельность, что позволяет им существенно экономить, снижать риски человеческого фактора или совсем избегать их", - приводятся в сообщении слова врио губернатора.

А.Моор, уточняет пресс-служба, совместно с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым и заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгением Кисляковым в рамках рабочего визита в минувший вторник посетил Тобольскую площадку СИБУРа. Представители предприятия проинформировали власти о трех пилотных проектах, которые внедряются на Тобольской площадке. Так, компания реализует предиктивную аналитику на производстве бутадиена и полимерном производстве, которая сокращает внеплановые остановки оборудования. Проекты реализуются в рамках масштабной цифровой трансформации СИБУРа.