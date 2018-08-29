Глава Нижегородской области сообщил Медведеву планы строительства школ до 2020 года

29.08.18 10:25

© РИА Новости. Александр Астафьев

29 августа. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о намерении сократить число школьников, обучавшихся во вторую смену.

"Если говорить о решаемых проблемах, о том, чем мы сейчас занимаемся, то это, во-первых, сокращение обучающихся во вторую смену. Пока такие учащиеся есть, хотя доля их меньше, чем в среднем по стране. В этом году мы вводим четыре новые школы, это 1875 учебных мест", - сказал Г.Никитин на встрече с Д.Медведевым, стенограмма которой опубликована на сайте правительства.

Он отметил, что речь идет о новых школах во всей области. Однако до 2020 года должны быть введены ещё 13 учебных заведений, среди которых будут и школы непосредственно в Нижнем Новгороде.

По его словам, на сегодняшний день в регионе порядка 327 тысяч детей готовы начать учёбу.