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29.08.18 10:36

Адыгейские ГРО и РГК сменили гендиректора

© РИА Новости. Владимир Федоренко
29 августа. Interfax-Russia.ru - Совет директоров АО "Газпром газораспределение Майкоп" (Адыгея) досрочно прекратил полномочия генерального директора Руслана Арашукова и расторг с ним договор по соглашению сторон, говорится в сообщении эмитента.

Данное решение было принято на собрании 24 августа.

Кроме того, на собрании сроком на 2 месяца был избран новый гендиректор ГРО - Тигран Папикянц - на условиях внешнего совместительства.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Р.Арашуков возглавлял АО "Газпром газораспределение Майкоп" с 22 июня 2016 года. По совместительству он занимал должность гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп".

В материалах адыгейских компаний сообщается, что Т.Папикянц занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп". В настоящее время Т.Папикянц возглавляет и эту компанию.

В компаниях "Интерфаксу" пока не удалось узнать причины кадровых перестановок.

АО "Газпром газораспределение Майкоп" занимается транспортировкой природного газа на территории Адыгеи. Технологический комплекс предприятия включает газораспределительную сеть протяженностью более 4,5 тыс. км с объемом транспортируемого газа около 630 млн кубометров в год, что позволяет обеспечить природным газом более 160 тыс. потребителей Адыгеи.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", 75% уставного капитала АО принадлежит Газпромбанку (MOEX: GZPR), 15,1% - комитету Адыгеи по имущественным отношениям.

ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей республики.

По данным Росстата на 18 апреля 2018 года ООО "Газпром межрегионгаз" напрямую владеет 51%-ной долей в уставном капитале компании, 34% принадлежат через ООО "Газпром инвест РГК".

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