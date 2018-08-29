Пожарные ликвидировали открытое горение на окраине Ростова-на-Дону на площади 10 га

29.08.18 10:45

© РИА Новости. Игорь Агеенко

29 августа. Interfax-Russia.ru - Открытое горение полностью ликвидировано в очаге природного пожара возле Кумженской рощи в Ростове-на-Дону, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Тушение пожара было разбито на 6 участков. К 3:27 мск четыре из них были потушены. Ликвидация возгорания на пятом продолжалась до утра, шестой участок окарауливают. В 8:47 мск - ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, природный пожар в районе Кумженской рощи в Ростове-на-Дону произошел во вторник. В течение дня его площадь увеличивалась и достигла 10 гектаров. Огнем были повреждены линии электропередач, в результате чего до вечера вторника около 10 тыс. жителей города остались без электроэнергии.