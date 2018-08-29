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29.08.18 10:45
Пожарные ликвидировали открытое горение на окраине Ростова-на-Дону на площади 10 га
"Тушение пожара было разбито на 6 участков. К 3:27 мск четыре из них были потушены. Ликвидация возгорания на пятом продолжалась до утра, шестой участок окарауливают. В 8:47 мск - ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, природный пожар в районе Кумженской рощи в Ростове-на-Дону произошел во вторник. В течение дня его площадь увеличивалась и достигла 10 гектаров. Огнем были повреждены линии электропередач, в результате чего до вечера вторника около 10 тыс. жителей города остались без электроэнергии.
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