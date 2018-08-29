Морпехи в Крыму отбили атаку условного противника на колонну бронетехники

29.08.18 10:56

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 августа. Interfax-Russia.ru - Подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений на территории Крыма отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, используя данные, полученные от расчётов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"По замыслу специальных учений условный противник устроил засаду на маршруте движения военной колонны для уничтожения личного состава и захвата бронетехники", - сказано в пресс-релизе ЧФ, распространённом в среду.

В ходе взаимодействия морских пехотинцев с расчётами "беспилотников" удалось вычислить засаду и подготовится к нейтрализации "противника". Он был уничтожен на месте прицельным перекрёстным огнём подразделений морской пехоты с тыла и с фланга, говорится в сообщении.

Манёвры прошли совместно с расчетами из состава подразделения БПЛА ЧФ, которым была поставлена задача разведки местности на пути совершения марша морской пехотой, информирует штаб ЧФ.