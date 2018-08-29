Задержаны еще двое тюремщиков за избиение заключенных в ярославской колонии

29.08.18 11:18

© РИА Новости. Олег Смыслов

29 августа. Interfax-Russia.ru - Задержаны еще двое подозреваемых в избиении заключенных сотрудников Управления Федеральной службы исполнения (УФСИН) наказаний по Ярославской области, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В ходе следствия установлено, что 29 ноября 2016 года в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проводились плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников ФКУ ИК-8. Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники названных исправительных учреждений наносили заключенным множественные удары руками, ногами и резиновыми палками", - сообщили в пресс-службе.

По данным СК, по подозрению в совершении указанного поступления задержаны сотрудники ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко.

Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.