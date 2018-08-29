Девять человек обратились за медпомощью после столкновения маршрутки с внедорожником в центре Ярославля

29.08.18 11:29

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 августа. Interfax-Russia.ru - Пассажирам маршрутки и водителю внедорожника понадобилась медицинская помощь после столкновения их транспортных средств в вечерний час -пик в Ярославле, сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области в среду.

"Восемь пассажиров маршрутки и водитель внедорожника были доставлены в медучреждение после ДТП на пересечении улиц Победы и Свободы в Ярославле. Они не госпитализированы. Семерым назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Столкновение маршрутки N45 и внедорожника произошло в районе 18 часов во вторник.