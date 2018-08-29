Найдено тело четвертого из пяти утонувших на Иовском водохранилище в Мурманской области

29.08.18 11:52

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС РФ

29 августа. Interfax-Russia.ru - На Иовском водохранилище (Зареченск, Кандалакшский район, Мурманская область) спасатели обнаружили тело четвертого из пяти утонувших 19 августа, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Заполярья в среду.

"В ходе поисково-спасательных мероприятий было обнаружено тело мужчины, поиски пятого пропавшего продолжаются", - отметил собеседник агентства.

В следственном управлении СКР по Мурманской области добавили, что личность утонувшего установлена, это местный житель 1983 года рождения.

По данным следствия, 18 августа местный житель 1980 года рождения с братом 1983 года рождения на своей лодке отправился на правый берег губы Пирттилакши Иовского водохранилища. На месте отдыха также находились их знакомые - женщины 1983 и 1988 годов рождения с пятилетним ребенком, тоже жители Зареченска. На следующий день отдыхающие хотели перебраться через водохранилище к причалу Зареченска, но в условиях высокой волны и шквалистого ветра лодка перевернулась. Все люди были без спасательных жилетов.

Ранее спасатели обнаружили тела двух взрослых и мальчика. По факту гибели людей на воде возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).