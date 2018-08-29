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29.08.18 12:03

Температурный рекорд века побит в Москве 29 августа

© РИА Новости. Алексей Даничев
29 августа. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 11:00 поднялась до 28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

По данным многолетних наблюдений, 29 августа в городе стало самым жарким с начала века. Предыдущий температурный максимум этого дня был установлен в 2002 году и составил 27,3 градуса.

Абсолютный температурный рекорд для 29 августа был установлен в 1938 году (34,9 градуса).

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в среду в Москве может достичь 31, в Московской области - 32 градусов.

Самым жарким днем с начала нынешнего месяца в Москве пока остается 28 августа, когда воздух на ВДНХ раскалился до 29,9 градуса, а на улице Балчуг - до 31 градуса.

Самый знойный день лета 2018 года в столице был зафиксирован 28 июля (31,1 градуса).

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