Осужденные свердловской колонии отказались есть в столовой, требуя встречи с нарушителем

29.08.18 13:49

© РИА Новости. Григорий Сысоев

29 августа. Interfax-Russia.ru - Шестнадцать осужденных колонии строгого режима N46 города Невьянска Свердловской области отказались от приема пищи в столовой, при этом питаться они продолжают, сообщает пресс-служба Главного управления ФСИН России по региону в среду.

"Осужденные выдвинули неправомерные требования к администрации о встрече с осужденным, который в настоящее время содержится за неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка в штрафном изоляторе-помещении камерного типа (ШИЗО-ПКТ)", - говорится в сообщении.

От ужина в столовой вечером 28 августа отказались, написав письменные заявления, осужденные-нарушители дисциплины из отряда строгих условий отбывания наказания. Они также захотели встретиться с представителями общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Отмечается, что сидящий в штрафном изоляторе мужчина осужден на 8 лет за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Вечером же 28 августа ИК-46 посетили члены ОНК. Жалоб на условия содержания от осужденных не было. Члены ОНК побеседовали и с осужденным в ШИЗО, он выдвинул требование по ослаблению режима содержания.

В пресс-службе ГУФСИН России по региону агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что, предположительно, инициаторы акции требуют встречи с сидящим с ШИЗО, рассчитывая, что к акции присоединятся другие осужденные.

По словам собеседника агентства, заключенные в настоящее время продолжают свою акцию. При этом они питаются едой, которая у них есть - продуктами из посылок и из магазина при ИК-46. Все участники акции находятся под контролем медицинских работников.

В среду в колонию приехал помощник прокурора. ИК работает в штатном режиме.