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29.08.18 12:19
Путин предложил понизить возраст выхода женщин на пенсию с предлагаемых 63 лет до 60-ти
"В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет - до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно", - заявил он в ходе телеобращения к россиянам в среду.
"Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти", - продолжил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин предложил установить особую льготу для граждан, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года.
"Предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста", - сказал В.Путин в обращении к гражданам в среду.
Таким образом, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 г., сможет сделать это в июле 2019 г.
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