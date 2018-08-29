Путин предложил понизить возраст выхода женщин на пенсию с предлагаемых 63 лет до 60-ти

29.08.18 12:19

© РИА Новости. Руслан Кривобок

29 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил понизить возраст выхода женщин на пенсию с предлагаемых изменениями в пенсионное законодательство 63 лет до 60-ти.

"В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет - до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно", - заявил он в ходе телеобращения к россиянам в среду.

"Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти", - продолжил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин предложил установить особую льготу для граждан, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года.

"Предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста", - сказал В.Путин в обращении к гражданам в среду.

Таким образом, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 г., сможет сделать это в июле 2019 г.