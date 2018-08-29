Путин предложил особую льготу для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года

29.08.18 12:25

© РИА Новости. Сергей Гунеев

29 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил установить особую льготу для граждан, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года.

"Предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста", - сказал В.Путин в обращении к гражданам в среду.

Таким образом, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 г., сможет сделать это в июле 2019 г.

Президент также предложил установить досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.

"Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей", - сказал он в ходе телеобращения.

"То есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре года раньше, а для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 55 лет", - добавил президент.

Кроме того, глава государства предложил уменьшить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. "Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 - для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для женщин до 37 лет, а для мужчин - до 42 лет", - сказал глава государства.

В то же время президент предложил установить ответственность вплоть до уголовной за увольнение или отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста.

"Мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию", - говорится в тексте обращения президента, опубликованном на сайте Кремля.

"Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста", - говорится в тексте.

Глава государства также заявил о необходимости укрепить социальные гарантии для лиц предпенсионного возраста, в частности, на год более чем вдвое увеличить для них пособие по безработице.

"Если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более, чем в два раза - с 4900 рублей как сейчас до 11280 рублей с 1 января 2019 года", - сказал В.Путин в обращении к гражданам РФ.

Он отметил, что период такой выплаты должен составить один год.

В.Путин также отметил, что необходимо "закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты".