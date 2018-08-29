Путин за сохранение для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, ЖКХ и транспорту

29.08.18 13:38

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сохранения для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на транспорте.

"Знаю, что представители партии "Единая Россия" в региональных Законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы", - сказал он в ходе телеобращения к россиянам.

"Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход", - добавил президент.

"Рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению", - сказал В.Путин.