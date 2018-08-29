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29.08.18 12:45
Путин предлагает сохранить пенсионные льготы коренных народов Севера, шахтеров, чернобыльцев
"Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера", - говорится в тексте обращения президента, опубликованном на сайте Кремля.
"При проведении изменений нельзя действовать по шаблону. Что называется, просто чохом. Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей. Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий", - говорится в тексте.
В.Путин заявил, что необходимо поддержать и жителей села.
"Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года", - отметил президент.
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