Одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Дагестане - Минздрав

29.08.18 13:06

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 августа. Interfax-Russia.ru - По уточненным данным, в автоаварии с участием пассажирского микроавтобуса в Кизлярском районе Дагестана пострадало больше десятка человек.

"При столкновении пассажирской "Газели" и "КАМАЗ" в трассе Махачкала - Астрахань в Кизлярском районе Дагестана пострадали 11 человек, в том числе двое детей", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

По ее данным, одна женщина находится в тяжелом состоянии, состояние четверых врачи оценили как средней степени тяжести.

"Их госпитализировали в Центральную городскую больницу города Кизляра. Остальных, в том числе двоих детей, отпустили домой на амбулаторное лечение", - добавила З.Муртазалиева.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Дагестане.