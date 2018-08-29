Путин призывает россиян с пониманием отнестись к предложениям по пенсионной реформе

29.08.18 13:17

© РИА Новости. Алексей Дружинин

29 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин назвал решение о реформе пенсионной системы трудным, но необходимым, призвал граждан России с пониманием отнестись к этой реформе.

"Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране", - сказал В.Путин, завершая свое обращение к гражданам РФ.

Президент подчеркнул: "Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение". "Прошу вас отнестись к этому с пониманием", - призвал В.Путин.

В.Путин подчеркнул, что законопроект об изменениях в пенсионной системе, который 19 июля был принят Госдумой в первом чтении, направлен на то, чтобы "обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед, а значит не только сохранение, но и рост пенсий нынешний и будущих пенсионеров".

"Именно для достижения этих целей законопроектом наряду с другими мерами предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста", - отметил глава государства.

В.Путин заявил, что понимает, насколько важны эти вопросы для миллионов людей. "Поэтому обращаюсь к вам напрямую, чтобы подробно рассказать обо всех аспектах, изменениях, предлагаемых правительству, обозначить свою позицию поделиться с вами своими предложениями, которые считаю принципиальными", - сказал президент.