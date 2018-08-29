Полиция задержала банду, отобравшую у бизнесмена в Крыму 2 млн рублей

29.08.18 14:00

© РИА Новости. ФСБ РФ

29 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали четверых подозреваемых в совершении разбойного нападения на предпринимателя в Алуште (Крым) весной этого года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий одновременно в Сочи и Московской области задержаны трое выходцев из стран ближнего зарубежья и гражданин Российской Федерации - в возрасте от 38 до 50 лет. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты травматический пистолет с двумя магазинами и патронами к нему, мобильные телефоны, сим-карты, рация и маска, а также ювелирные изделия, похищенные у потерпевшего", - цитирует И.Волк пресс-служба МВД по республике Крым в среду.

Суд избрал фигурантам дела меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным полиции, в мае этого года бизнесмена, угрожая оружием, насильно посадили в автомобиль в Алуште и увезли в неизвестном направлении. Избив его, нападавшие отобрали 2,3 млн рублей, потребовали еще 500 тыс. евро и отпустили для сбора этих денег.

Следственный отдел ОМВД России по Алуште возбудил после происшествия уголовное дело по параграфу "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).