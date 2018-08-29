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29.08.18 14:15
Референдум о повышении пенсионного возраста может состояться весной 2019 года
"Днем голосования может быть воскресенье в период с 7 апреля по 12 мая 2019 года",- сказала Э.Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду
Со своей стороны Центризбирком очень серьёзно подготовился.
"То есть абсолютно мы готовы, если референдум состоится, мы готовы по всем аспектам, включая финансовый аспект: во что это выльется, что надо в этом случае делать, какие поправки в бюджет вносить и так далее",- сказала Э.Памфилова.
Она отметила, что это может произойти, только если наши инициативные группы объединят свои усилия и договорятся или "как-то одна из них проявит чудеса оперативности", чтобы зарегистрировать подгруппы в не менее чем 43 регионах.
После этого не позднее 9 октября, то есть через два месяца после регистрации первой подгруппы, документы о регистрации инициативной группы должны быть поданы в ЦИК, который не позднее 18 октября выносит положительное решение или отказ.
В случае положительного решения ЦИК инициаторам дается 45 дней на сбор подписей, и не позднее 18.00 2 декабря листы должны быть сданы на проверку вместе с финансовым отчетом.
"Если проверка проходит успешно, то ЦИК принимает решение о результатах выдвижения инициативы о проведении референдума, в течение 30 дней со дня приема подписных листов - то есть не позднее 31 декабря 2018 года, в последний день года",- сказала Э.Памфилова.
Затем это решение не позднее чем через пять дней должно быть направлено президенту, который в течение 10 дней после его получения обращается в Конституционный суд с запросом о соответствии инициативы о проведения референдума основному закону
ЦИК направляет свое решение президенту РФ, в обе палаты Федерального Собрания не позднее пяти дней, то есть не позднее 5 января 2019 года
Рассмотрение инициативы проведения референдума президентом РФ, который отправляет документ в Конституционный суд РФ с запросом о соответствии инициативы о проведении референдума основному закону - не позднее 10 дней с момента получения.
После положительного решения Конституционного суда президент назначает референдум не позднее чем через 15 дней после получения решения Конституционного суда.
При этом, по словам Э.Памфиловой, днем голосования является воскресение в период от 60 до 100 дней со дня вынесения и опубликовании решения о назначении референдума президентом, которое может быть вынесено 4 февраля, то есть через месяц после решения ЦИК.
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