Обыски прошли в одном из избиркомов Екатеринбурга

29.08.18 14:34

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МВД РФ

29 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники СКР в среду изъяли жесткие диски с компьютеров в Чкаловской окружной избирательной комиссии по выборам депутатов думы Екатеринбурга, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" председатель горизбиркома Илья Захаров.

По предварительным данным И.Захарова, следственные действия могут быть связаны с возбужденным уголовным делом по подмене подписных листов у одного из самовыдвиженцев на выборах депутатов гордумы.

"Пока непонятно, была ли подмена, и кто подменил. Дело возбуждено по факту, в отношении неустановленного круга лиц. И видимо в связи с этим делом пришли сегодня из Следственного комитета, забрали жесткие диски и какие-то документы из дела кандидата и ушли", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области агентству отказались комментировать данную тему.