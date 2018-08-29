Труженики сел Вологодчины одобрят идею о надбавке для пенсионеров, отработавших в АПК более 30 лет

29.08.18 14:53

© РИА Новости. Антон Денисов

29 августа. Interfax-Russia.ru - Предложения президента РФ по изменению пенсионного законодательства будут положительно оценены как обществом, так и депутатским корпусом, считает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Вологодчина традиционно считается аграрным регионом, поэтому многие труженики села позитивно воспримут идею В.Путина по 25% надбавке для пенсионеров, отработавших в сельском хозяйстве более 30 лет", - приводит пресс-служба главы Вологодской области слова О.Кувшинникова.

Он также отметил, что одна из важнейших инициатив касается сохранения льгот для многодетных матерей. В соответствии с предложениями президента они будут иметь право на досрочную пенсию, а в случае, если в семье воспитывается пять и более детей, возраст выхода на пенсию и вовсе не изменится и составит 50 лет.

По мнению О.Кувшинникова, положительный эффект будут иметь меры по повышению социальной защищенности людей предпенсионного возраста.

"Правительству РФ поручено разработать реальные механизмы, стимулирующие бизнес принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Люди старших возрастов обладают хорошим опытом, при необходимости они смогут за счет средств федерального бюджета пройти обучение и переквалификацию", - подчеркнул губернатор.

О.Кувшинников также отметил важность сокращения трудового стажа по выходу на пенсию. Для женщин предлагается снизить его до 37, а для мужчин - до 42 лет.

По мнению главы Вологодчины, все предложения президента будут положительно оценены как обществом, так и депутатским корпусом, и во втором чтении, запланированном в Государственной думе на конец сентября, приняты в качестве поправок в законопроект по изменениям пенсионной системы.

В среду В.Путин выступил с предложениями по поводу пенсионной реформы в ходе телеобращения.