Свердловский губернатор намерен сохранить льготы для будущих пенсионеров

29.08.18 15:13

© РИА Новости. Алексей Никольский

29 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен внести в Законодательное собрание региона законопроект, предусматривающий сохранение всех действующих региональных льгот еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению, сообщает департамент информполитики свердловского губернатора.

"Все что касается льгот по проезду в общественном транспорте, льгот по ЖКХ, при капитальном ремонте, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Я уже дал поручение подготовить проект областного закона, который внесу в Законодательное собрание Свердловской области. Не сомневаюсь, что депутаты поддержат законопроект", - приводятся в сообщении слова Е.Куйвашева.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который в своем выступлении отметил, что принципиально важно на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, сохранить все действующие региональные льготы.

"Люди услышали президента России, преобразование пенсионной системы назрели: необходимо увеличивать пенсии и защитить саму систему пенсионного законодательства. Все поручения президента в Свердловской области будут выполнены", - добавил губернатор.

Ранее В.Путин заявил о необходимости сохранения для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на транспорте.

"Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход", - подчеркнул президент.

"Рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению", - сказал В.Путин.