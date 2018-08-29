На достройку объектов Urban Group необходимо 67 млрд рублей

29.08.18 15:00

© РИА Новости. Максим Блинов

29 августа. Interfax-Russia.ru - Опубликованы результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности группы компаний "Урбан Групп" с 2011 по 2017 год и I квартал 2018 года, говорится в сообщении Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Общая оценка стоимости завершения объектов составляет 67,6 млрд рублей.

В сообщении отмечается, что часть средств может быть получена за счет реализации непроданных в домах квартир, непроданных машиномест и прочих нежилых помещений общей справедливой рыночной стоимостью 11,9 млрд рублей. Таким образом, дефицит расходов на окончание строительства объектов "Урбан Групп" предварительно оценивается в 55,7 млрд рублей.

Как сообщалось, в конце мая девелопер Urban Group, считавшийся крупнейшим в Московской области, приостановил продажи недвижимости в своих жилых комплексах. В ходе консультаций было решено, что объекты компании будут достроены за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств.

Так, правительство РФ выделит Минстрою из резервного фонда 3 млрд рублей субсидий в виде взноса в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Еще 3 млрд рублей выделяет до конца года подмосковный бюджет. Региональное правительство также намерено профинансировать достройку социальных объектов.