Собянин пообещал максимальную защиту московских пенсионеров и ветеранов

29.08.18 15:45

© РИА Новости. Константин Чалабов

29 августа. Interfax-Russia.ru - Мэр столицы Сергей Собянин поддержал предложение президента России о мерах дополнительной социальной поддержки граждан в регионах в связи с пенсионной реформой.

"Президент России Владимир Путин в своем обращении предложил регионам принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию в связи с предлагаемой пенсионной реформой. Полностью согласен - это необходимо сделать", - написал С.Собянин на своей странице "ВКонтакте" в среду.

Мэр заявил: "В ближайшие дни на встрече с активом организаций ветеранов и пенсионеров примем совместное решение. Безусловно, обеспечим максимальную социальную защиту москвичей".