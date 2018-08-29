Самарская область в течение переходного периода сохранит льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60-ти

29.08.18 15:54

© РИА Новости. Михаил Климентьев

29 августа. Interfax-Russia.ru - Самарская область полностью сохранит на переходный период повышения пенсионного возраста региональные меры поддержки для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, сообщил врио губернатора региона Дмитрий Азаров.

"На территории Самарской области все меры поддержки и льготы, которые имеют пенсионеры, сохранятся. Они будут применяться к людям, достигшим возраста 55 и 60 лет, то есть они в полном объеме сохранятся для людей той же возрастной категории. Люди будут получать эти льготы - это важнейшие льготы, касающиеся и оплаты услуг ЖКХ, капремонта, проезда в общественном транспорте, приобретения лекарств и так далее", - сказал Д.Азаров журналистам в среду.

Глава региона напомнил, что правительство Самарской области совместно с Самарской губернской думой сейчас работает над созданием в регионе новой системы соцподдержки.

"Совершенно очевидно, что в нынешних условиях - в условиях переходного периода, трансформации пенсионной системы - особое внимание нужно уделить именно людям предпенсионного возраста. В рамках рабочей группы мы рассмотрим все нужные дополнительные меры поддержки не только для пенсионеров, но и для людей предпенсионного возраста", - подчеркнул он.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин предложил наделить на переходный период повышения пенсионного возраста женщин 55 лет и мужчин 60 лет статусом лиц предпенсионного возраста и сохранить для них федеральные и региональные льготы.