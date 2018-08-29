Барьерное ограждение начали устанавливать на строящейся в Крыму трассе "Таврида"

29.08.18 15:37

Фото АО "ВАД"

29 августа. Interfax-Russia.ru - Первые 6,5 км барьерного ограждения установлены на федеральной трассе "Таврида" на юго-востоке Крыма, в районе поселка Приморский неподалеку от Феодосии, сообщил пресс-секретарь строительного управления АО "ВАД" (генподрядчик стройки) по республике Григорий Назаров журналистам в среду.

"На основном ходу трассы смонтировали порядка 3-х км ограждения, еще 3,5 км установлены на самой развязке и съездах с нее", - сказал Г.Назаров.

Общая протяженность барьерного ограждения, которое будет установлено на участках "Тавриды" к 2020 году, превысит 700 км.

На обочинах появится одностороннее ограждение высотой 0,75 м и шагом стоек в 2 и 3 метра. Толщина балок составляет 4 миллиметра.

На разделительной полосе смонтируют как одностороннее, так и двустороннее ограждение. Его высота - 1,1 м, шаг стоек - от 2 до 4 м, толщина - 5 мм.

Для защиты секции от коррозии на них наносится покрытие в виде горячего цинкования.

Как сообщалось, четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя, длина 7-ми участков шоссе составит 250,7 км, общая стоимость объекта - 149,3 млрд рублей. Рабочее движение на первой очереди дороги - по двум полосам от Керчи до Симферополя - откроется в декабре 2018 года, вся трасса должна быть сдана в декабре 2020 года.

АО "ВАД" - компания, созданная в 1994 году в Санкт-Петербурге, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в январе 2017 года перерегистрирована в Вологде.

По данным "СПАРКа", по итогам 2017 года выручка компании составила около 55,387 млрд рублей, чистая прибыль - порядка 3,289 млрд рублей, чистые активы - около 3,807 млрд рублей.