По итогам аудита Urban Group на достройку объектов необходимо 67 млрд руб

29.08.18 16:25

© РИА Новости. Антон Денисов

29 августа. Interfax-Russia.ru - Опубликованы результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности группы компаний "Урбан Групп" с 2011 по 2017 год и I квартал 2018 года, говорится в сообщении Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Общая оценка стоимости завершения объектов составляет 67,6 млрд рублей.

В сообщении отмечается, что часть средств может быть получена за счет реализации непроданных в домах квартир, непроданных машиномест и прочих нежилых помещений общей справедливой рыночной стоимостью 11,9 млрд рублей. Таким образом, дефицит расходов на окончание строительства объектов "Урбан Групп" предварительно оценивается в 55,7 млрд рублей.

По результатам проверки, которая осуществлялась 44 рабочих дня ООО "Эрнст энд Янг", ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг", АО "НЭО Центр", было дополнительно идентифицировано еще 92 юридических лица (к 60 заявленным ранее), имеющих признаки аффилированности с Группой.

Проверка также выявила ряд фактов, свидетельствующих о неудовлетворительном финансовом положении и наличии признаков неплатежеспособности застройщиков Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года, в том числе установлено несоответствие данных между данными бухгалтерского учета и данными управленческого учета и выявлены факты внесения модификации учетных данных.

Выявлен ряд возможных нарушений, в том числе завышение стоимости работ и признаки нецелевого использования денежных средств, привлеченных у участников долевого строительства. В частности, по результатам выборочной проверки стоимости работ выявленное завышение составило 63% от рыночной стоимости аналогичных работ. Наибольшее завышение стоимости выполненных работ от рыночной стоимости получено по расценкам на кирпичную кладку наружных стен и отделочные работы фасадов - на 155%. Приобретение строительных материалов осуществлялось в том числе у производителей, находящихся под контролем бенефициаров Группы.

Также обнаружены признаки введения в заблуждение покупателей и недобросовестной конкуренции, в частности, расхождение рекламных материалов с градостроительной, исходно-разрешительной и проектной документацией.

По результатам проверки выявлено, что авторские права на проектную документацию принадлежат третьим лицам, подконтрольным менеджменту и акционерам Группы. По состоянию на сегодняшний день застройщикам в лице конкурсного управляющего указанная документация не передана. В настоящее время Правительством Московской области совместно с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ В.Л. Мутко ведется работа по обеспечению возврата и передачи техническому заказчику необходимой документации для возобновления строительства.