Реформа с заявлением: Путин предложил свои изменения в пенсионную систему
  
Врозь: Порошенко предложил разорвать договор о дружбе с Россией
   
Спокойно и прагматично: Кремль проанализирует, как ответить на санкции США
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
29.08.18 16:25

По итогам аудита Urban Group на достройку объектов необходимо 67 млрд руб

© РИА Новости. Антон Денисов
29 августа. Interfax-Russia.ru - Опубликованы результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности группы компаний "Урбан Групп" с 2011 по 2017 год и I квартал 2018 года, говорится в сообщении Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Общая оценка стоимости завершения объектов составляет 67,6 млрд рублей.

В сообщении отмечается, что часть средств может быть получена за счет реализации непроданных в домах квартир, непроданных машиномест и прочих нежилых помещений общей справедливой рыночной стоимостью 11,9 млрд рублей. Таким образом, дефицит расходов на окончание строительства объектов "Урбан Групп" предварительно оценивается в 55,7 млрд рублей.

По результатам проверки, которая осуществлялась 44 рабочих дня ООО "Эрнст энд Янг", ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг", АО "НЭО Центр", было дополнительно идентифицировано еще 92 юридических лица (к 60 заявленным ранее), имеющих признаки аффилированности с Группой.

Проверка также выявила ряд фактов, свидетельствующих о неудовлетворительном финансовом положении и наличии признаков неплатежеспособности застройщиков Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года, в том числе установлено несоответствие данных между данными бухгалтерского учета и данными управленческого учета и выявлены факты внесения модификации учетных данных.

Выявлен ряд возможных нарушений, в том числе завышение стоимости работ и признаки нецелевого использования денежных средств, привлеченных у участников долевого строительства. В частности, по результатам выборочной проверки стоимости работ выявленное завышение составило 63% от рыночной стоимости аналогичных работ. Наибольшее завышение стоимости выполненных работ от рыночной стоимости получено по расценкам на кирпичную кладку наружных стен и отделочные работы фасадов - на 155%. Приобретение строительных материалов осуществлялось в том числе у производителей, находящихся под контролем бенефициаров Группы.

Также обнаружены признаки введения в заблуждение покупателей и недобросовестной конкуренции, в частности, расхождение рекламных материалов с градостроительной, исходно-разрешительной и проектной документацией.

По результатам проверки выявлено, что авторские права на проектную документацию принадлежат третьим лицам, подконтрольным менеджменту и акционерам Группы. По состоянию на сегодняшний день застройщикам в лице конкурсного управляющего указанная документация не передана. В настоящее время Правительством Московской области совместно с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ В.Л. Мутко ведется работа по обеспечению возврата и передачи техническому заказчику необходимой документации для возобновления строительства.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.08.18 17:08
Станция метро "Верхние Лихоборы" получила дополнительный вестибюль
.
  29.08.18 15:45
Собянин пообещал максимальную защиту московских пенсионеров и ветеранов
.
  29.08.18 13:27
Собянин открыл первую в Москве автотрассу, совмещенную с линией метро
.
  29.08.18 12:03
Температурный рекорд века побит в Москве 29 августа
.
  29.08.18 11:07
Приставам направлен исполнительный лист на взыскание с Улюкаева 130 млн рублей штрафа
.
  28.08.18 16:46
Самый жаркий день августа зафиксирован в Москве
.
  28.08.18 13:05
Около пятой части месячной нормы осадков выпадет в Москве в последние два дня лета
.
  28.08.18 12:25
Московские школы готовы к новому учебному году
.
  28.08.18 11:20
Почти два десятка ядовитых змей изъяли из московской квартиры
.
  28.08.18 10:00
Станцию "Савеловская" Большого кольца метро в Москве откроют до конца года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket