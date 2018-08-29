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29.08.18 16:42

Федеральные средства выделят на переоборудование под школы ряда зданий в Якутии

© РИА Новости. Григорий Сысоев
29 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству оказать помощь Республике Саха (Якутия) в переоборудовании ряда зданий под школы.

С соответствующей просьбой на встрече с главой государства обратился врио главы региона Айсен Николаев.

Он пояснил, что в Якутске есть достаточно много зданий, которые могли бы быть использованы под школы.

"Например, здания негосударственных образовательных учреждений, которые сейчас закончили свою деятельность, не прошли аккредитацию, но здания абсолютно для школ готовы, они могут в принципе при минимальной реконструкции уже к концу этого года начать детей принимать", - сказал А.Николаев.

По его словам, в этих зданиях может быть создано около тысячи школьных мест.

"Три таких здания есть. Но, к сожалению, дефицит бюджета у нас в республике в этом году достаточно большой", - заметил врио главы Якутии, добавив, что затраты на их переоборудование составят около 600 млн рублей.

"Оценки все произведены, мы проверили все, в принципе они подходят, но пока денег не хватает. Мы, конечно, просили бы вас, если такая возможность есть, дать поручение правительству Российской Федерации, чтобы какая-то помощь нам была оказана", - заявил собеседник президента.

В свою очередь, В.Путин предположил, что правительство согласится оказать помощь на условиях софинансирования.

"Мы всегда готовы идти (на это), мы всегда софинансируем, и реконструкцию возьмем на себя", - отреагировал А.Николаев.

"Хорошо, я тогда поручение правительству дам", - пообещал глава государства.

А.Николаев также обратил внимание на рост количества детей в республике, приведя в пример Якутск, где за пять лет их число выросло на десять тысяч.

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