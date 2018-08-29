Арестован экс-начальник отдела по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана

29.08.18 16:44

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 августа. Interfax-Russia.ru - Суд в Казани отправил в СИЗО бывшего начальника отдела по борьбе с оргпреступностью (БОП) МВД Татарстана Ильнара Залялова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ильнар Залялов арестован на два месяца, до 27 октября", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что арестованный свою вину не признает.

Ранее со ссылкой на следствие сообщалось, что в отношении бывшего начальника отдела по борьбе с оргпреступностью (БОП) МВД Татарстана И.Залялова возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в 2014 году И.Залялов, являясь на тот момент начальником БОП МВД по Татарстану, получил от двух граждан за оказание им общего покровительства деньги и стройматериалы на сумму не менее 500 тыс. рублей.

В МВД Татарстана агентству уточнили, что И.Залялов с июля этого года находится на пенсии. Он подполковник в отставке.