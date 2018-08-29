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29.08.18 16:51
Россиян не будут ограничивать в получении пенсии одновременно с зарплатой
"Конечно, как действующие, так и предложения нового пенсионного законодательства не предусматривают ограничений для людей, которые сохраняют рабочее место и получают пенсию. То есть у нас нет ограничения на возможность получения пенсии одновременно с зарплатой", - сказал А.Пудов в эфире телеканала НТВ, отвечая на вопрос ведущего.
Он добавил, что "и в будущем законодательстве, в проектной версии сегодняшнего законопроекта" такие предложения не содержатся.
Между тем в новом законопроекте не предусмотрена индексация пенсий работающих пенсионеров по инфляции. Ранее в июле, выступая в Госдуме РФ, глава Минтруда Максим Топилин пояснил парламентариям, что денег на такую индексацию у бюджета нет.
"Мы исходим из того, что сейчас ресурсов для этого необходимого нет. Это порядка 250 млрд в год дополнительных средств, - сказал М.Топилин на заседании Госдумы 19 июля, где рассматривался в первом чтении пенсионный законопроект.
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