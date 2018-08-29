Россиян не будут ограничивать в получении пенсии одновременно с зарплатой

29.08.18 16:51

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

29 августа. Interfax-Russia.ru - Планов по запрету для пенсионеров получать одновременно пенсию и зарплату в правительстве нет, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"Конечно, как действующие, так и предложения нового пенсионного законодательства не предусматривают ограничений для людей, которые сохраняют рабочее место и получают пенсию. То есть у нас нет ограничения на возможность получения пенсии одновременно с зарплатой", - сказал А.Пудов в эфире телеканала НТВ, отвечая на вопрос ведущего.

Он добавил, что "и в будущем законодательстве, в проектной версии сегодняшнего законопроекта" такие предложения не содержатся.

Между тем в новом законопроекте не предусмотрена индексация пенсий работающих пенсионеров по инфляции. Ранее в июле, выступая в Госдуме РФ, глава Минтруда Максим Топилин пояснил парламентариям, что денег на такую индексацию у бюджета нет.

"Мы исходим из того, что сейчас ресурсов для этого необходимого нет. Это порядка 250 млрд в год дополнительных средств, - сказал М.Топилин на заседании Госдумы 19 июля, где рассматривался в первом чтении пенсионный законопроект.