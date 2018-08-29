Предложения президента по пенсионной реформе потребуют 500 млрд руб. на 6 лет

29.08.18 17:03

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

29 августа. Interfax-Russia.ru - Предложения президента РФ Владимира Путина по корректировке пенсионной реформы потребуют финансовых затрат в размере около 500 млрд рублей в течение шести лет, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силанов журналистам в Москве.

Ранее в среду В.Путин выступил с рядом инициатив по уточнению предложений по изменению пенсионного законодательства, подготовленных правительством РФ и находящихся в Государственной думе.

"По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 млрд рублей. Это потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды. Необходимые ресурсы будут изысканы в бюджете ПФР и, соответственно, объем трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду также будет обеспечивать все высказанные сегодня президентом РФ инициативы", - сказал А.Силуанов.

Он подчеркнул, что пенсионная реформа не приведет к сокращению трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд.

"Многие полагали, что инициатива правительства связана с тем, чтобы сэкономить на трансфертах Пенсионному фонду, найти ресурсы в бюджете для дополнительных решений, которые мы принимаем. Хочу сказать, что все изменения, которые касаются пенсионного законодательства, не приводят к уменьшению трансферта в Пенсионный фонд. В некоторые годы, например, в следующем году трансферт Пенсионному фонду будет даже увеличен по сравнению с ранее планируемым. Поэтому все ресурсы, которые Пенсионный фонд получит от изменений в пенсионном законодательстве, будут направлены на повышение пенсий, на улучшение пенсионного обеспечения наших граждан", - заверил первый вице-премьер.