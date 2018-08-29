Станция метро "Верхние Лихоборы" получила дополнительный вестибюль

29.08.18 17:08

© РИА Новости. Владимир Астапкович

29 августа. Interfax-Russia.ru - Открыт дополнительный, северный, вестибюль станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нам важно, чтобы метро было не только доступным, но и удобным для горожан транспортом. Именно поэтому, на тех станциях, где это возможно, строятся дополнительные выходы. Сегодня открылся для пассажиров метро северный вестибюль станции "Верхние Лихоборы" на "салатовой" линии", - написал в среду С.Собянин в своем аккаунте в Твиттере.

По его словам, северный вестибюль интегрирован в существующий подземный пешеходный переход с выходами на обе стороны Дмитровского шоссе, к Бескудниковскому бульвару, Дубнинской улице, а также остановкам наземного транспорта.