Краснодарский край после изменения пенсионного возраста сохранит действующую систему льгот и гарантий

29.08.18 17:28

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

29 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Краснодарского края сохранят все региональные льготы и социальные гарантии для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет после вступления в силу нового законодательства по пенсионному обеспечению, сообщил первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Николай Гриценко в среду журналистам.

"Речь идет о сохранении региональных льгот: бесплатный проезд, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств. По поручению президента Владимира Путина необходимые решения будут приняты на региональном уровне еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению", - отметил Н.Гриценко.

По словам первого вице-спикера Заксобрания, предложенные президентом России меры позволят максимально смягчить принимаемые решения по изменению пенсионного законодательства.

"В частности, глава государства предложил поднять возраст выхода на пенсию для женщин на пять, а не на восемь лет, ввести категорию предпенсионного возраста, проработать федеральные программы по переподготовке людей старшего поколения, а главное, установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста", - подчеркнул Н.Гриценко.