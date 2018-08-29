|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.08.18 17:40
Площадь природного пожара во Владимирской области снизилась до 75 га
По состоянию на 12:00 среды площадь тления составляет 75 гектаров отдельными дымарями внутри зоны локализации. Угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация населения не планируется. Верхового горения не наблюдается.
Также отмечается значительное улучшение экологической обстановки. Концентрация дыма уменьшилась в 2 раза по сравнению с предыдущими сутками. Превышения предельной концентрации вредных веществ в ближайших к пожару населенных пунктах не обнаружено.
При этом наземная группировка по ликвидации активного тления природного пожара увеличилась на 53 человека и 23 единицы техники.
Так, в настоящее время в тушении пожара учувствуют 574 человека и 100 единиц техники, а также вертолет МЧС России Ка-32, два вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 Министерства обороны.
|
Interfax-Russia.ru – Первую хрущевку снесли в Москве по программе реновации. Всего в столице предполагается снести более 5 тыс. домов и расселить в новое жилье порядка миллиона жителей.
.
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket