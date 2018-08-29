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29.08.18 17:40

Площадь природного пожара во Владимирской области снизилась до 75 га

© РИА Новости. Игорь Онучин
29 августа. Interfax-Russia.ru - Спасатели продолжают работу по ликвидации природного пожара в Петушинском районе Владимирской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По состоянию на 12:00 среды площадь тления составляет 75 гектаров отдельными дымарями внутри зоны локализации. Угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация населения не планируется. Верхового горения не наблюдается.

Также отмечается значительное улучшение экологической обстановки. Концентрация дыма уменьшилась в 2 раза по сравнению с предыдущими сутками. Превышения предельной концентрации вредных веществ в ближайших к пожару населенных пунктах не обнаружено.

При этом наземная группировка по ликвидации активного тления природного пожара увеличилась на 53 человека и 23 единицы техники.

Так, в настоящее время в тушении пожара учувствуют 574 человека и 100 единиц техники, а также вертолет МЧС России Ка-32, два вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 Министерства обороны.

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