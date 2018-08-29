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29.08.18 17:44

Все школьники Карачаево-Черкесии обеспечены бесплатными учебниками

© РИА Новости. Илья Питалев
29 августа. Interfax-Russia.ru - Система образования Карачаево-Черкесской республики готова к началу учебного года, отметил глава КЧР Рашид Темрезов.

"Все школьники обеспечены бесплатными учебниками. Готовы здания школ и детских садов. По каждому из зданий, нуждающихся в капитальном ремонте, мы ведем работу по их включению в ведомственные целевые программы", - написал Р.Темрезов на своей странице в Instagram по итогам селекторного совещания, которое провел с регионами премьер Дмитрий Медведев.

Глава КЧР отметил, что в этом году в Карачаево-Черкесии сдадут в эксплуатацию образовательный комплекс, возведенный в формате "Школа + детский сад" и детский сад в ауле Псауче-Дахе. Также идет строительство еще ряда образовательных объектов на территории республики.

"В текущем учебном году, как и прежде, особое внимание будет уделено вопросам оснащения школ, горячего питания, обеспечению безопасности детей, а также обновлению парка школьных автобусов. Все наши проблемные вопросы мы отразили в наших предложениях для их включения в приоритетный национальный проект "Образование", - добавил глава региона.

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