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29.08.18 17:47
Минэкономразвития в ближайшее время учтет все решения по пенсионной реформе в уточненном макропрогнозе
"Все изменения в ближайшее время будут инкорпорированы в уточнённую версию прогноза", - приводит пресс-служба Минэкономразвития слова главы ведомства Максима Орешкина.
На минувшей неделе министр сообщил журналистам, что уже в ближайшие дни Минэкономразвития планирует представить уточненную версию прогноза.
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