Минтруд РФ обозначил сроки выплат будущих социальных пенсий: для мужчин в 70 лет, для женщин - в 65

29.08.18 17:58

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 августа. Interfax-Russia.ru - Социальная пенсия в России после пенсионной реформы будет назначаться для мужчин в 70 лет, для женщин в 65 лет, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

"Социальная пенсия назначается спустя пять лет после достижения гражданином общеустановленного возраста выхода на пенсию, то есть в рамках действующего законодательства мужчинам в 65 лет и женщинам в 60 лет. С учетом новых параметров пенсионной системы мужчины получают право на социальную пенсию в 70 лет, женщины - в 65 лет", - сообщили в пресс-службе в среду.

Там подчеркнули, что изменения предлагается проводить постепенно. Предусматривается "длительный переходный период", как и в случае с назначением страховой пенсии в рамках пенсионной реформы, отметили в Минтруде.

Там напомнили, что по действующему законодательству социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного трудового стажа, который необходим для получения страховой пенсии.

В июле в первом чтении Госдума приняла законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста в России. Для мужчин его планируется повысить с 60 до 65 лет, для женщин в законопроекте предусматривалось повышение на восемь лет - с 55 до 63.

Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении в среду заявил о том, что предлагает уравнять повышение пенсионного возраста для женщин и для мужчин. Таким образом, пенсионный возраст для женщин может составить 60 лет.