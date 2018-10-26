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26.10.18 16:28
Доходы и расходы бюджета-2018 Тамбовской области сокращены на 328 млн рублей
Согласно поправкам, доходы и расходы бюджета сокращены на 328 млн рублей - до 43 млрд рублей и 44,2 млрд рублей соответственно. Дефицит бюджета составил 1,2 млрд рублей, или 2,7% от расходов.
При этом увеличиваются бюджетные назначения по собственным доходам бюджета - на 300 млн рублей, по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета - на 628 млн рублей. Общий размер собственных доходов составит 23,447 млрд рублей, безвозмездных поступлений - 19,572 млрд рублей.
Расходы увеличены по статьям: образование - на 120 млн рублей, здравоохранение - на 41,7 млн рублей, ЖКХ - на 13 млн рублей, физкультура и спорт - на 35,7 млн рублей, межбюджетные трансферты - на 128 млн рублей.
Сокращены расходы на национальную экономику - на 613 млн рублей, на обслуживание государственного и муниципального долга - на 125 млн рублей, на социальную политику - на 13,6 млн рублей.
Бюджет Тамбовской области на 2018 год был принят в ноябре прошлого года бездефицитным с доходами и расходами по 41,266 млрд рублей.
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